Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине

Элина Свитолина взяла реванш у китаянки Ван Яфань за предыдущее поражение.

Матч сложился очень не просто и завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Оба сета украинка сумела выиграть на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа и 9 минут.

Напомним, в предыдущем круге Свитолина в трех сетах обыграла Севастову.

Пекин. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)

After a grueling two sets, @Elinasvitolina takes the win against Yafan Wang, 7-6(5), 7-6(1)#ChinaOpen pic.twitter.com/CF2HV81UIa

— WTA (@WTA) 30 сентября 2019 г.