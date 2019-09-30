Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира в Китае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская с победы стартовала в парном разряде турнира серии Премьер в Пекине.
В дуэте с латвийкой Еленой Остапенко украинка обыграла пару Вания Кинг (США)/Моника Никулеску (Румыния).
Поединок продлился полтора часа и завершился со счетом 6:4, 2:6, 10:4.
Пекин. Парный разряд. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина)/Алена Остапенко (Латвия) – Вания Кинг/Моника Никулеску (США/Румыния) – 6:4, 2:6, 10:4
В следующем раунде Ястремская и Остапенко сыграют с дуэтом Се Шувэй (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия).
Напомним, что Ястремская проиграла во втором круге одиночного разряда Кики Бертенс.