Бенчич в тяжелом матче одолела В. Уильямс и вышла в 3-й круг турнира в Китае

Новости спорта:Представительница Швейцарии Белинда Бенчич победила американку Винус Уильямс и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич добыла тяжелейшую победу в матче второго круга соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях она обыграла 38-летнюю представительницу США Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 7:5.

При счёте 5:4 в пользу Уильямс в решающей партии американка имела двойной матчбол, однако Белинда сумела вернуться в игру, а уже в следующем гейме и оформить решающий брейк.

Продолжительность матч составила 2 часа 25 минут. На счету Бенчич 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка. Уильямс-старшая отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Бенчич станет победительница пары Петра Квитова (Чехия, 7) — Кристина Младнович (Франция).

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Китая является датчанка Каролина Возняцки. Турнир завершится 5 октября.