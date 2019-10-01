Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Турнир в Пекине: Кербер вылетает, Осака разгромила Петкович (Видео)

Турнир в Пекине: Кербер вылетает, Осака разгромила Петкович (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Осака разгромила Петкович во втором круге турнира в Пекине, Кербер проиграла.

Завершились очередные матчи второго раунда престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай).

Экс первая ракетка мира из Японии Наоми Осака одержала сверхуверенную победу над немкой Андреа Петкович. За 60 минут игрового времени японка позволила взять сопернице лишь два гейма — 6:2, 6:0. Следующей соперницей Наоми станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Риске (США).

Не сумела пробиться в третий раунд ещё одна представительница Германии. Анжелика Кербер в двух партиях уступила словенке Полоне Херцог — 4:6, 2:6. Таким образом, Кербер в 10 последних официальных матчах добыла лишь три победы. Херцог за выход в четвертьфинал поспорит с голландкой Кики Бертенс.

Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)

Действующая чемпионка соревнований из Дании Каролина Возняцки расправилась с американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:0. Её следующей соперницей станет Катержина Синякова из Чехии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Пекин, Теннис, Наоми Осака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
03 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь