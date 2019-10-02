Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

Новости спорта:Свитолина обыграла американку Кенин и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Пекине.

Третья "ракетка" мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.

В матче третьего раунда соревнований Свитолина нанесла поражение американке Софии Кенин (№15 рейтинга WTA) - 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.

Поединок длился 2,5 часа. Счет личных встреч соперниц сравнялся - 2:2.

За выход в полуфинал турнира Свитолина сразится с голландкой Кики Бертенс (8), которая после победы во втором круге над второй "ракеткой" Украины Даяной Ястремской (7:6 (7:5), 6:3) обыграла словенку Полону Херцог (51) - 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.