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"Это был очень трудный матч": Свитолина - о победе над Кенин в Пекине

"Это был очень трудный матч": Свитолина - о победе над Кенин в Пекине
07:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинка в тяжелом поединке переиграла Кенин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Софией Кенин в 1/8 турнира в Пекине.

"Матч был очень тяжелым. Но мы смогли приспособиться к условиям данной встречи. Я вернулась в игру после того, как не реализовала матчболы во втором сете.

Я очень горжусь своей работой. По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз встречались между собой. Я немного знаю ее стиль игры.

Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

У меня завтра будет выходной, так что я смогу восстановиться и быть готовой к четвертьфиналу", - сказала Свитолина в интервью официальному сайту WTA.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, София Кенин.
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