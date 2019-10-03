"Это был очень трудный матч": Свитолина - о победе над Кенин в Пекине

Новости спорта:Украинка в тяжелом поединке переиграла Кенин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Софией Кенин в 1/8 турнира в Пекине.

"Матч был очень тяжелым. Но мы смогли приспособиться к условиям данной встречи. Я вернулась в игру после того, как не реализовала матчболы во втором сете.

Я очень горжусь своей работой. По поводу четвертьфинала с Кики Бертенс, то мы уже несколько раз встречались между собой. Я немного знаю ее стиль игры.

У меня завтра будет выходной, так что я смогу восстановиться и быть готовой к четвертьфиналу", - сказала Свитолина в интервью официальному сайту WTA.