Андрееску вышла в 1/4 финала турнира в Пекине, где сыграет с Осакой

Новости спорта:Представительница Канады Бьянка Андрееску пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Китае.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка. Для Бьянки это 16-я победа подряд.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине канадка поспорит с японкой Наоми Осакой, получившей четвёртый номер посева.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.