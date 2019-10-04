Надаль снялся с турнира в Шанхае: названа причина

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Рафаэль Надаль снялся с турнира в Шанхае из-за травмы запястья, передает официальный твиттер соревнования.

Издание AS отмечает, что повреждение беспокоило испанца в течение последних нескольких месяцев, поэтому он решил немного отдохнуть. Кроме того, Надаль готовится к свадьбе, которая запланирована на 19 октября.

Вернуться на корт Надаль должен в конце октября, чтобы выступить на Мастерсе в Париже, после чего Рафаэль должен принять участие в финале Кубка Дэвиса за сборную Испании.

В нынешнем сезоне Надаль выиграл турниры в Риме, Монреале, Ролан Гаррос и US Open.

Турнир Rolex Shanghai Masters пройдет с 5 по 13 октября.