Определилась потенциальная соперница Свитолиной в полуфинале Пекина

Новости спорта:Первая ракетка мира Эшли Барти в волевом стиле победила Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Первая ракетка мира Эшли Барти в волевом стиле победила Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Первый сет остался за чешкой, однако в двух последующих партиях австралийка в достаточно конкурентной борьбе оказывалась чуточку сильнее. В третьем сете Барти реализовала два брейка, что предопределило ее итоговый успех.

В полуфинале турнира в Пекине Барти сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Кики Бертенс. Украинка и голландка уже начали свой поединок.

В других четвертьфинальных матчах сыграют Дарья Касаткина с Каролин Возняцки и Наоми Осака с Бьянкой Андрееску.

WTA. Пекин. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7) 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)