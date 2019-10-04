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Определилась потенциальная соперница Свитолиной в полуфинале Пекина

Определилась потенциальная соперница Свитолиной в полуфинале Пекина
10:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Первая ракетка мира Эшли Барти в волевом стиле победила Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Первая ракетка мира Эшли Барти в волевом стиле победила Петру Квитову в четвертьфинале турнира в Пекине.

Первый сет остался за чешкой, однако в двух последующих партиях австралийка в достаточно конкурентной борьбе оказывалась чуточку сильнее. В третьем сете Барти реализовала два брейка, что предопределило ее итоговый успех.

В полуфинале турнира в Пекине Барти сыграет с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Кики Бертенс. Украинка и голландка уже начали свой поединок.

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В других четвертьфинальных матчах сыграют Дарья Касаткина с Каролин Возняцки и Наоми Осака с Бьянкой Андрееску.

WTA. Пекин. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7) 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

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Петра Квитова, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти.
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