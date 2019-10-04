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Теннис. Марченко уверенно шагает к титулу турнира ATP в Нур-Султане

Теннис. Марченко уверенно шагает к титулу турнира ATP в Нур-Султане
11:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинец в двух сетах справился с россиянином Константином Кравчуком и пробился в полуфинал соревнований.

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) уверенно продолжает выступать на турнире-челленджере в Казахстане.

В четвертьфинале в Нур-Султане украинец победил в двух сетах россиянина Константина Кравчука (ATP 340) и вышел в полуфинал. Встреча длилась 1 час и 9 минут.

ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)

Мужчины, четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) – Константин Кравчук (Россия) – 6:4, 6:3

В полуфинале Марченко сыграет против бельгийца Рубена Бемельманса.

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Напомним, на старте турнире Марченко победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста, а в поединке второго круга украинец также в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии, а в третьем круге оказался сильнее Теймураза Габашвили.

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Теннис, ATP, Илья Марченко, Новости тенниса, Константин Кравчук.
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