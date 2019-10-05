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Украинка впервые в карьере вышла в финал парного турнира

Украинка впервые в карьере вышла в финал парного турнира
11:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: twitter.com

Новости спорта:Пара Ястремская - Остапенко пробилась в финал парного разряда на турнире в Пекине.

В полуфинале пекинского турнира Premier Mandatory сошлись украинско-латышская пара Ястремская-Остапенко против сестер Каролин и Кристины Плишковых.

Первый сет взяли представительницы Чехии 6:4. Во втором сете 19-летняя украинка и 22-летняя латышка сумели собраться и выиграли 6:4.

На тай-брейке быстрее десять очков набрали именно Ястремская и Остапенко, которые сумели выиграть 10:6 и пройти в финал. Длительность поединка составила полтора часа. 

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Соперником по финалу станет победитель пары Кенин/Маттек-Сэндс – Аояма/Шибахара.

Для Даяны это будет первый финал, а Алена уже трижды выигрывала парные турниры.

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Все по теме:

WTA, Новости тенниса, Каролина Плишкова, Даяна Ястремская, Алена Остапенко.
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