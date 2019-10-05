Украинка впервые в карьере вышла в финал парного турнира

Новости спорта:Пара Ястремская - Остапенко пробилась в финал парного разряда на турнире в Пекине.

В полуфинале пекинского турнира Premier Mandatory сошлись украинско-латышская пара Ястремская-Остапенко против сестер Каролин и Кристины Плишковых.

Первый сет взяли представительницы Чехии 6:4. Во втором сете 19-летняя украинка и 22-летняя латышка сумели собраться и выиграли 6:4.

На тай-брейке быстрее десять очков набрали именно Ястремская и Остапенко, которые сумели выиграть 10:6 и пройти в финал. Длительность поединка составила полтора часа.

Соперником по финалу станет победитель пары Кенин/Маттек-Сэндс – Аояма/Шибахара.

Для Даяны это будет первый финал, а Алена уже трижды выигрывала парные турниры.