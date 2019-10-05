Марченко вышел в финал челленджера в Нур-Султане

Новости спорта:Илья Марченко, обыграв бельгийца Рубена Бемельманса, вышел в финал турнира в Нур-Султане.

Украинец Илья Марченко, который занимает 378-ю строчку в мировом рейтинге, обыграл в полуфинале бельгийца Рубена Бемельманса.

Представитель Бельгии до этого турнира в рейтинге ATP находился на 153 позиции выше Ильи.

Илья Марченко (Украина) - Рубен Бемельманс (Бельгия) 1:6, 7:6, 6:4

Первый сет без борьбы взял бельгиец, он просто разгромил украинского теннисиста 6:1. Казалось, дожать соперника для Рубена не составит труда.

Но Марченко собрался и выиграл на тай-брейке второй сет. Видимо, это и стало переломным моментом, ведь в третьем сете Бемельманс ошибался больше, чем раньше. Этим сумел воспользоватся Илья и прошел в финал.

Стоит отметить, что днем ранее он в паре с финном Харри Хелиоваарой вышел в финал парного разряда.