Марченко вышел в финал челленджера в Нур-Султане

Украинец Илья Марченко, который занимает 378-ю строчку в мировом рейтинге, обыграл в полуфинале бельгийца Рубена Бемельманса.
Представитель Бельгии до этого турнира в рейтинге ATP находился на 153 позиции выше Ильи.
Илья Марченко (Украина) - Рубен Бемельманс (Бельгия) 1:6, 7:6, 6:4
Первый сет без борьбы взял бельгиец, он просто разгромил украинского теннисиста 6:1. Казалось, дожать соперника для Рубена не составит труда.
Но Марченко собрался и выиграл на тай-брейке второй сет. Видимо, это и стало переломным моментом, ведь в третьем сете Бемельманс ошибался больше, чем раньше. Этим сумел воспользоватся Илья и прошел в финал.
Стоит отметить, что днем ранее он в паре с финном Харри Хелиоваарой вышел в финал парного разряда.