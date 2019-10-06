Джокович выиграл турнир в Токио после травмы на US Open

Новости спорта:Серб триумфально вернулся на корт.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир ATP в Токио, в финале обыграв австралийца Джона Миллмана в двух сетах.

Первая ракетка мира справился с соперником всего за 1 час и 10 минут, выиграв первый сет 6:3, а второй 6:2.

Серб до турнира в столице Японии не выступал с розыгрыша US Open, где из-за повреждения досрочно завершил матч со Станисласом Вавринкой.

В Токио Джокович также играл в парном разряде, но вместе с соотечественником Филипом Крайиновичем он уступил в первом же раунде соревнования.

Джокович продолжает возглавлять рейтинг ATP, Джон Миллман находится на 80-й строчке.

ATP. Токио (Япония). Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Джон Миллман (Австралия) 2:0 (6:3, 6:2)