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Осака триумфовала на турнире в Пекине, в финале победив первую ракетку мира

Осака триумфовала на турнире в Пекине, в финале победив первую ракетку мира
17:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представительница Японии Наоми Осака стала победительницей теннисного турнира в Китае.

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла турнир в Пекине (Китай). В финальном матче она в трёх сетах сломила сопротивление австралийки Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

В активе Барти 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из четырёх. Осака выполнила 4 эйса, совершила 3 ошибки на подаче и сделала 3 брейка. В личных встречах Наоми повела — 2-1.

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В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

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Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Наоми Осака.
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