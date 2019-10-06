Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Шахтер одержал десятую к ряду победу в УПЛ, обыграв Днепр-1 (Фото, Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Тим выиграл турнир в Пекине, в финале обыграв Циципаса

Тим выиграл турнир в Пекине, в финале обыграв Циципаса
20:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл престижный турнир АТР, который проходил в Китае.

Первая ракетка турнира в Пекине (Китай) австриец Доминик Тим стал победителем соревнований категории ATP 500.

В финальном поединке он обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, посеянного под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Тим упрочил лидерство по показателю личных встреч – 4-2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Тим 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Циципаса 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Осака триумфовала на турнире в Пекине, в финале победив первую ракетку мира

Для Тима этот титул стал 15-м в карьере и четвёртым в нынешнем сезоне. В этом году он побеждал на соревнованиях в Кицбюэле (Австрия), в Барселоне (Испания) и в Индиан-Уэллсе (США).

Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3 666 275.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Доминик Тим, Стефанос Циципас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)
03 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
04 Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)
05 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь