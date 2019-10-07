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Маррей с тяжелой победы над Лондеро стартовал на турнире в Шанхае

Маррей с тяжелой победы над Лондеро стартовал на турнире в Шанхае
17:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец Энди Маррей стартовал с победы на престижном теннисном турнире в Шанхае.

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в матче первого круга соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В трёх партиях он оказался сильнее аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро (2:6, 6:2, 6:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Маррея 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейка. Его соперник отметился 4 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником экс первой ракетки мира станет 10-й сеяный из Италии Фабио Фоньини.

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Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является лидер рейтинга АТР, представляющий Сербию Новак Джокович. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл Борну Чорича из Хорватии со счётом 6:3, 6:4.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса, Хуан-Игнасио Лондеро.
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