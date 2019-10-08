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Маррей в трехчасовом батле покидает Шанхай (Фото)

Маррей в трехчасовом батле покидает Шанхай (Фото)
20:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Матч второго раунда Мастерса продлился больше 3 часов.

Энди Маррей потерпел поражение от Фабио Фоньини в матче второго раунда турнира ATP в Шанхае.

Шотландец дал бой 12-й ракетке мира: матч продлился 3 часа и 11 минут, за это время бывший лидер мирового рейтинга перебил итальянца по эйсам (13 против 9) и количеству реализованных брейков (6 против 4).

Обе партии Энди, трижды в карьере выигравший турнир в Шанхае, проиграл только на тайбрейке, а второй сет уверенно выиграл со счетом 6:2.

До сегодняшнего дня Фоньини и Маррей провели 7 личных матчей, а минимальное преимущество с 4 победами сохранял последний.

Сегодня также стало известно, что британец примет участие на Australian Open в следующем году, который будет его первым турниром Большого шлема после пересенной в январе операции.

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ATP. Шанхай. 1/16 финала

Фабио Фоньини (Италия, 10) — Энди Маррей (Великобритания, WC) 2:1 (7:6(4), 2:6, 7:6(2))

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АТР, Шанхай, Теннис, Маррей, Фабио Фоньини.
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