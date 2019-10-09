Именитая теннисистка снялась с Кубка Кремля в Москве

Новости спорта:Петра Квитова снялась с предстоящего Кубка Кремля в Москве.

Седьмая ракетка мира Петра Квитова снялась с предстоящего Кубка Кремля в Москве, сообщает ТАСС.

В понедельник чешская теннисистка отобралась на Итоговый турнир WTA и позже присоединилась к Симоне Халеп, которая также не сыграет на российских кортах.

В нынешнем сезоне Квитова выиграла два турнира WTA: в Штутгарте и Сиднее, а также дошла до финала последнего розыгрыша Australian Open, где уступила Наоми Осаке.

На соревнования в Москве заявлены две первых ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а также Кики Бертенс, Донна Векич и Кристина Младенович, помимо прочих.