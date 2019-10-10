Джокович пробился в четвертьфинал Мастерса в Шанхае

Новости спорта:Первая ракетка мира продолжает защиту титула на турнире АТР-1000 в Китае.

В 1/8 финала Shanghai Rolex Masters Новак Джокович в седьмой раз подряд обыграл первую ракетку США Джона Иснера. Матч продолжался 1 час и 16 минут и завершился победой серба в двух партиях (7:5, 6:3).

Джокович в каждом сете сделал по одному брейку. На своей подаче серб выиграл 44 из 52 очков и не допустил ни одного брейк-поинта.

Соперник Джоковича по четвертьфиналу в Шанхае определится в матче между Хубертом Гуркачем и седьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом.

Новак Джокович в Шанхае в последний раз проигрывал в 2016-м году, когда в полуфинале неожиданно уступил Роберто Баутисте-Агуту (4:6, 4:6).