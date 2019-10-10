Экс-первая ракетка мира отказалась от гражданства США: названа причина

Новости спорта:Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака приняла решение относительно своего гражданства.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака приняла решение не менять свое гражданство на американское. Именитая теннисистка намерена выступить в составе сборной Японии на Олимпиаде-2020 в своей родной стране. Об этом информирует NHK.

Как сообщается, японская теннисистка уже выполнила все административные процедуры. По законодательству Японии, любой гражданин этой страны, у которого есть более одного гражданства до своего 22-летия должен выбрать только одно. Через неделю Осаке исполняется 22 года.

"Возможность выступать под флагом Японии на Олимпийских играх вызывает у меня особые чувства. Думаю, что играя за гордость страны, я буду вкладывать еще больше эмоций" - заявила Наоми Осака.

Напомним, японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2019 году. Кроме того, японка триумфовала на турнирах WTA в Осаке и Пекине. Также Наоми Осака является победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, в финале которого она победила известную американку Серену Уильямс.