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Экс-первая ракетка мира отказалась от гражданства США: названа причина

Экс-первая ракетка мира отказалась от гражданства США: названа причина
15:32 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака приняла решение относительно своего гражданства.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака приняла решение не менять свое гражданство на американское. Именитая теннисистка намерена выступить в составе сборной Японии на Олимпиаде-2020 в своей родной стране. Об этом информирует NHK.

Как сообщается, японская теннисистка уже выполнила все административные процедуры. По законодательству Японии, любой гражданин этой страны, у которого есть более одного гражданства до своего 22-летия должен выбрать только одно. Через неделю Осаке исполняется 22 года.

"Возможность выступать под флагом Японии на Олимпийских играх вызывает у меня особые чувства. Думаю, что играя за гордость страны, я буду вкладывать еще больше эмоций" - заявила Наоми Осака.

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Напомним, японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2019 году. Кроме того, японка триумфовала на турнирах WTA в Осаке и Пекине. Также Наоми Осака является победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, в финале которого она победила известную американку Серену Уильямс.

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Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
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