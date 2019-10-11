Ястремская - Кудерметова: прогноз букмекеров на матч в Тяньцзине

Новости спорта:Даяна Ястремская продолжает борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Tianjin Open.

Вторая “ракетка” Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Tianjin Open - International в Тяньцзине (Китай) с призовым фондом 500 тыс. долларов.

Сегодня она сыграет в четвертьфинале против российской теннисистки Вероники Кудерметовой. Их поединок пройдет четвертым запуском на Центральном корте. Об этом сообщает БТУ.

Даяна Ястремская занимает 23 место в рейтинге WTA, Вероника Кудерметова — 43-е.

Букмекеры считают фавориткой этого противостояния Даяну Ястремскую. Шансы на ее победу оценивают коэффициентом 1,455, на победу Кудерметовой - 2,74.

Украинка впервые играет в Тяньцзине, россиянка - второй год подряд. В прошлом году Кудерметова из квалификации дошла до второго круга основной сетки.

На прошлой неделе Даяна Ястремская проиграла Кики Бертенс во втором круге турнира в Пекине. Вероника Кудерметова проиграла в Пекине уже в первом круге.