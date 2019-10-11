Новости спорта:Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира в Люксембурге.

Теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил btu.org.ua.

Таким образом, 73-я ракетка мира официально завершила сезон.

Напомним, что Цуренко не принимала участие в последних теннисных турнирах WTA из-за травмы локтя.

В январе этого года Леся стала финалисткой Премьера в Брисбене, где проиграла Каролине Плишковой в трех сетах.

Свой последний турнир 30-летняя спортсменка сыграла в августе и не смогла пройти дальше второго круга, после чего была вынуждена пропустить US Open.