Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на Кубке Кремля

Новости спорта:Украинки в понедельник, 14 октября, стартуют на Кубке Кремля.

Элина Свитолина (№3) получила первый номер посева и пропустит стартовый раунд. Во втором круге украинка встретится с победительницей матча между Онс Жабер (№61) и Вероникой Кудерметовой (№45).

Свитолина трижды выступала на "Кубке Кремля": в 2012 и 2013 годах проигрывала в первом круге, а в 2016 году дошла до полуфинала.

Даяна Ястремская (№23), посеянная под пятым номером, в первом круге сыграет против действующей чемпионки Дарьи Касаткиной (№39).

Ястремская ранее только один раз играла в столице России: в 2017 году она уступила на старте квалификации своей соотечественнице Ольге Савчук.