Скачать
Суббота, 12.10.2019
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на Кубке Кремля

Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц на Кубке Кремля
15:49 Сегодня Телеграф БТУ Фото: БТУ

Новости спорта:Украинки в понедельник, 14 октября, стартуют на Кубке Кремля.

Элина Свитолина (№3) получила первый номер посева и пропустит стартовый раунд. Во втором круге украинка встретится с победительницей матча между Онс Жабер (№61) и Вероникой Кудерметовой (№45).

Свитолина трижды выступала на "Кубке Кремля": в 2012 и 2013 годах проигрывала в первом круге, а в 2016 году дошла до полуфинала.

Даяна Ястремская (№23), посеянная под пятым номером, в первом круге сыграет против действующей чемпионки Дарьи Касаткиной (№39).

Украинка обыграла россиянку на Кубке Кремля

Ястремская ранее только один раз играла в столице России: в 2017 году она уступила на старте квалификации своей соотечественнице Ольге Савчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Кубок Кремля, Новости спорта, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Дарья Касаткина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
02 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
03 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
04 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
05 Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь