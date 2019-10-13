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Медведев в финале турнира в Шанхае победил Зверева

Медведев в финале турнира в Шанхае победил Зверева
13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Шанхае уверенно обыграл немца Александра Зверева.

В финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, уверенно обыграл немца Александра Зверева (4) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

В активе уроженца Москвы 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Зверев 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Стоит отметить, что первый сет закончился двумя двойными ошибками Зверева подряд.

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В полуфиналах Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Зверев сломил сопротивление Маттео Берреттини из Италии. Призовой фонд соревнований составил $ 8 322 885.

Прошлый «Мастерс» в Шанхае выиграл серб Новак Джокович. В финале-2018 он победил хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4.

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Теннис, Новости тенниса, Александр Зверев, Даниил Медведев.
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