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Элина Свитолина рассказала о планах на Кубок Кремля

Элина Свитолина рассказала о планах на Кубок Кремля
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предстоящее выступление на Кубке Кремля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась планами на турнир «ВТБ Кубок Кремля» и остаток сезона.

«Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей. Сегодня у меня хорошие новости, что я квалифицировалась в Шэньчжэнь, поэтому настроение хорошее. По поводу пары матчей — я стараюсь далеко не смотреть по сетке. Каждый матч для меня здесь важен, каждый матч особый, и на каждый надо выкладываться как на последний.

Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете. По поводу физической формы — я чувствую себя лучше. У меня была неделя перерыва после Пекина. Было много турниров сыграно за последний год и за последние месяцы из-за гонки в Шэньчжэне. Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая отняла очень много психологических сил.

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В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе, потому что я знаю, что мужские турниры заканчиваются позже, и когда я закончу свои турниры, я буду больше с Гаэлем. Для меня это ещё не конец. И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, всё равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму. Это будет просто небольшой перерыв от тенниса, но физически я всё равно буду заниматься, и мне нужно ещё до конца свою травму залечить, поэтому работа не заканчивается», — заявила Свитолина.

Кубок Кремля, действующей победительницей которого является россиянка Дарья Касаткина, пройдёт в период с 12 по 20 октября.

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Элина Свитолина, Теннис, Кубок Кремля, Новости тенниса.
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