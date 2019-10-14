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Федерер принял решение участвовать на Олимпиаде

Федерер принял решение участвовать на Олимпиаде
16:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото:Твиттер

Новости спорта:Роджер Федерер заявил, что будет участвовать на Олимпиаде в Токио.

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио-2020.

«На протяжении нескольких последних недель мы много обсуждали с командой, чем я буду заниматься в следующем сезоне между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

В конце концов моё сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», — цитирует Федерера теннисный журналист Энди Шолер в своём «твиттере».

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Федерер является обладателем золотой медали Олимпийских игр. В 2008 году он в паре со Стэном Вавринкой выиграл парный турнир в Пекине (Китай). В 2012 году он вышел в финал одиночных соревнований в Лондоне, однако уступил британцу Энди Маррею.

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Теннис, Роджер Федерер, Олимпиада-2020, Новости спорта, Новости тенниса.
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