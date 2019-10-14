Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина - Португалия
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Украинская дуэль на турнире в Германии завершилась в пользу Сачко

Украинская дуэль на турнире в Германии завершилась в пользу Сачко
19:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:На турнире в немецком Исманинге сошлись Илья Марченко и Виталий Сачко.

В первом раунде на турнире в Исманинге, Германия, встретились два украинца Илья Марченко и Виталий Сачко.

Стоит отметить, что Сачко не прошел квалификацию, но из-за того, что Томас Махач отказался через травму плеча, именно украинца добрали в основную сетку. 

Илья Марченко (Украина, ALT) - Виталий Сачко (Украина, LL) 6-7(8), 3-6

Федерер примет участие в Олимпиаде-2020

Встреча вышла очень напряженной с массой ярких моментов. Первый сет проходил "нога в ногу" и Сачко лишь на тай-брейке доказал свое преимущество. Во втором сете Марченко сбавил темп и поплатился за это. Как итог, победу отпраздновал Сачко, который занимает 981 строчку в мировом рейтинге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Илья Марченко, Новости тенниса, Большой теннис Украины, Виталий Сачко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
02 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
03 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
04 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
05 "Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь