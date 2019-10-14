Украинская дуэль на турнире в Германии завершилась в пользу Сачко

Новости спорта:На турнире в немецком Исманинге сошлись Илья Марченко и Виталий Сачко.

В первом раунде на турнире в Исманинге, Германия, встретились два украинца Илья Марченко и Виталий Сачко.

Стоит отметить, что Сачко не прошел квалификацию, но из-за того, что Томас Махач отказался через травму плеча, именно украинца добрали в основную сетку.

Илья Марченко (Украина, ALT) - Виталий Сачко (Украина, LL) 6-7(8), 3-6

Встреча вышла очень напряженной с массой ярких моментов. Первый сет проходил "нога в ногу" и Сачко лишь на тай-брейке доказал свое преимущество. Во втором сете Марченко сбавил темп и поплатился за это. Как итог, победу отпраздновал Сачко, который занимает 981 строчку в мировом рейтинге.