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"Выглядит все очень хорошо": Свитолина поделилась впечатлениями о Москве

"Выглядит все очень хорошо": Свитолина поделилась впечатлениями о Москве
22:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими эмоциями после прибытия в Москву на Кубок Кремля.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая готовится выступить на «ВТБ Кубке Кремля» впервые с 2016 года, рассказала, какое впечатление на неё произвела современная Москва.

«Впечатления от нового стадиона? Смотрится очень хорошо. Я думаю, что это хорошая локация, тут много места. И это очень важно для игроков, так как много людей задействовано, к тому же здесь и мужчины играют. Хорошо, что очень много места.

Для меня любой большой турнир всегда очень важен. Если честно, я мало была в Москве – в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит всё очень хорошо. Когда я в последний раз была, всё было в Москве по-другому. Сейчас город расцвёл.

Элина Свитолина рассказала о планах на Кубок Кремля

Если нет стабильности – ты не можешь двигаться вперёд, ты не можешь играть большие турниры, начинаются сомнения. Теряется уверенность. Вера зарождается, когда ты успешно играешь, тогда ты хорошо сможешь отыграть с уверенностью «Большой шлем». «Большие шлемы» – это всегда дополнительное давление. Нужно всегда быть готовой и пытаться использовать каждый шанс", – заявила Свитолина.

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Элина Свитолина, Теннис, Кубок Кремля, Новости тенниса.
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