Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Франция 1:1 Турция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2020
Франция 1:1 Турция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧЕ-2020
Украина 2:1 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина 2:1 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Украинки сыграли друг против друга на Кубке Кремля

Украинки сыграли друг против друга на Кубке Кремля
22:32 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости спорта:В паром разряде на Кубке Кремля друг против друга сошлись сестры Киченок.

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/4 финала соревнований в парном разряде Кубка Кремля в Москве.

В матче первого раунда Наджеда в паре с Иоаной-Ралукой Олару обыграла российско-украинскую пару Виталия Дьяченко/Людмила Киченок – 6:2 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. Надежда Киченок и Ралука Олару записали на свой счет 3 реализованных брейкпоинта из 9, а Людмиле Киченок и Виталии Дьяченко не удалось воспользоваться ни одним из 6 шансов на брейк.

Сачко выбил Марченко из турнира в Германии

В следующем раунде они сыграют с венгерско-французской пара Бабош/Младенович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кубок Кремля, Новости тенниса, Надежда Киченок, Людмила Киченок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
02 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
03 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
04 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
05 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь