Украинки сыграли друг против друга на Кубке Кремля

Новости спорта:В паром разряде на Кубке Кремля друг против друга сошлись сестры Киченок.

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/4 финала соревнований в парном разряде Кубка Кремля в Москве.

В матче первого раунда Наджеда в паре с Иоаной-Ралукой Олару обыграла российско-украинскую пару Виталия Дьяченко/Людмила Киченок – 6:2 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. Надежда Киченок и Ралука Олару записали на свой счет 3 реализованных брейкпоинта из 9, а Людмиле Киченок и Виталии Дьяченко не удалось воспользоваться ни одним из 6 шансов на брейк.

В следующем раунде они сыграют с венгерско-французской пара Бабош/Младенович.