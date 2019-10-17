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Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля

Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Первая ракетка Украины уступила представительнице России Веронике Кудерметовой на Кубке Кремля.

Во втором раунде Кубка Кремля сошлись украинка Элина Свитолина и россиянка вероника Кудерметова.

Для Свитолиной, получившей в начале турнира первый номер посева, это был дебютный матч на турнире. Кудерметова в первом раунде одолела представительницу Туниса Онс Жабер. 

Матч начался для Украинки очень не удачно. Весь первый сет четвертая ракетка мира была далека от своих лучших кондиций. Как следствие, Вероника без особых проблем повела 1:0, выиграв сет со счетом 6:2.

Элина Свитолина (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия) 2:6, 6:1, 5:7

Во втором сете украинка доказала свое мастерство, обыграв Кудерметову 6:1. В третьем сете теннисистки были собраны, но представительница России сумела взять гейм и выиграть встречу. 

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Матч длился около двух часов. Соперник Кудерметовой в 1/4 определится позже. 

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Элина Свитолина, WTA, Кубок Кремля, Новости тенниса, Вероника Кудерметова.
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