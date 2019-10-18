Младенович неожиданно победила Бертенс в четвертьфинале Кубка Кремля

Новости спорта:Представительница Нидерландов Кики Бертенс покинула Кубок Кремля на стадии 1/4 финала.

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под вторым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 4:6, 6:2, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Восьмая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кристины 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в финал соревнований Младенович поспорит с победительницей поединка Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.