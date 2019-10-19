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Надаль не пригласил Федерера на собственную свадьбу

Надаль не пригласил Федерера на собственную свадьбу
11:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сегодня состоится свадьба Надаля с Марией Франциской Перелло.

19 октября на Мальорке состоится свадьба 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с Марией Франциской Перелло. Hola сообщает, что на церемонии всё-таки не будет присутствовать швейцарец Роджер Федерер и его супруга Мирка. Во время US Open уроженец Базеля говорил, что приглашения на свадьбу он не получил. Источник информирует, что за время, прошедшее после турнира, Надаль Роджера так и не пригласил.

Всего на церемонии будут присутствовать около 350 гостей. Ожидается, что Рафаэля с радостным событием поздравит вся его команда, включая тренера Карлоса Мойю.

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Ранее стало известно, что торжественную церемонию лично посетят король Испании Хуан Карлос и королева София. За приготовление свадебного угощения будут отвечать именитые повара Мака де Кастро и Кике Дакоста.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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