Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире WTA

Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире WTA
20:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская может получить шанс выступить на малом Итоговом турнире.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире - WTA Elite Trophy.

По неофициальной информации, многие теннисистки отказались от участия в турнире, из-за чего украинка, вероятно, займет их место.

Отмечается, что снялись с турнира сразу семь спортсменок, рейтинг которых выше, чем у Ястремской. В их число входят Серена Уильямс, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова, Анжелик Кербер, Аманда Анисимова и Слоан Стивенс.

 Свитолина выпустила промо-ролик к Итоговому турниру WTA (Видео)

Напомним, малый Итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 27 октября в Китае.

Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA, на котором сыграет украинка Элина Свитолина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Бивол назвал причину поражения Гвоздика
03 Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео
04 Назван следующий соперник Гвоздика
05 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь