Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская может получить шанс выступить на малом Итоговом турнире.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская может принять участие в малом Итоговом турнире - WTA Elite Trophy.

По неофициальной информации, многие теннисистки отказались от участия в турнире, из-за чего украинка, вероятно, займет их место.

Отмечается, что снялись с турнира сразу семь спортсменок, рейтинг которых выше, чем у Ястремской. В их число входят Серена Уильямс, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова, Анжелик Кербер, Аманда Анисимова и Слоан Стивенс.

Напомним, малый Итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 27 октября в Китае.

Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA, на котором сыграет украинка Элина Свитолина.