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Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019

Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
22:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель России Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Кубок Кремля, обыграв в финале Адриану Маннарино.

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые выиграл домашний турнир – «ВТБ Кубок Кремля». В финальном матче шестой сеяный Рублёв нанёс сокрушительное поражение седьмой ракетке турнира, прошлогоднему финалисту французу Адриану Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Рублёв подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Маннарино дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

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Для Рублёва, которому сегодня, 20 октября, исполнилось 22 года, титул стал вторым в карьере. Первый турнир АТР россиянин выиграл в 2017 году в Умаге.

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Теннис, Кубок Кремля, Новости тенниса, Андрей Рублёв, Адриану Маннарино.
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