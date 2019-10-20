Бенчич - победительница Кубка Кремля-2019

Новости спорта:Представительница Швейцарии Белинда Бенчич стала победительницей турнира Кубок Кремля, который проходил в России.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич триумфовала на престижном теннисном турнире Кубок Кремля в России. В финале Бенчич одолела представительницу России Анастасию Павличенкову.

Кубок Кремля. Финал.

Анастасия Павличенкова - Белинда Бенчич - 6:3, 1:6, 1:6

Поединок продолжался 1 час и 45 минут.

Россиянка в финальном поединке в свой актив записала пять эйсов, шесть ошибок на подаче, а также два реализованных брейк-пойнта из шести. Бенчич восемь раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и оформила пять брейков.

Напомним, на стадии 1/2 финала Павличенкова переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Швейцарка Бенчич в свою очередь на стадии полуфинала прошла француженку Кристину Младенович.

Призовой фонд турнира ВТБ Кубок Кремля - $ 1 032 000.

Стоит отметить, что сегодня также пройдет мужской финал Кубка Кремля, в котором представитель России Андрей Рублев будет противостоять французу Адриану Маннарино. Этот поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.