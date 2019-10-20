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Маррей выиграл первый титул с 2017 года

Маррей выиграл первый титул с 2017 года
22:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Британец обыграл Вавринку в решающем матче турнира в Бельгии.

Энди Маррей выиграл турнир ATP Tour 250 в бельгийском Антверпене. Британец в финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии.

Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут. В первом сете Вавринка сделал один брейк и выиграл 6:3. Во второй партии Маррей уступал 1:3, но Энди удалось переломить ход встречи и победить 6:4. В решающем третьем сете британец был сильнее, сделав на один брейк больше — 6:4.

Это первый титул Маррея в одиночной сетке Тура с 2017 года и первый после операции по обновлению тазобедренного сустава.

Итоговый турнир WTA: определились все участницы

ATP. Антверпен. Финал

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Энди Маррей (Великобритания) 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

В июне нынешнего года Энди совершил триумфальный камбек, с первой попытки выиграв в дуэте с Фелисиано Лопесом парный турнир в Лондоне.

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АТР, Теннис, Маррей, Новости спорта, Стэн Вавринка.
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