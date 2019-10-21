Ястремская узнала имена соперниц по группе на малом Итоговом турнире

Новости спорта:Украинка стала самой молодой участницей данного турнира.

Состоялась жеребьевка группового этапа малого Итогового турнира, который пройдет в китайском Чжухае, сообщает официальный сайт WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в группу Азалия и сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов и хорватки Донны Векич. В полуфинал выйдет только победительница группы.

Результаты жеребьевки WTA Elite Trophy:

Группа Азалия: Кики Бертенс (Нидерланды, 1), Донна Векич (Хорватия, 8), Даяна Ястремская (Украина, 10)

Группа Камелия: София Кенин (США, 2), Элисон Риск (США, 7), Каролина Мухова (Чехия, 11)

Группа Орхидея: Мэдисон Киз (США, 3), Петра Мартич (Хорватия, 5), Чжэн Сайсай (Китай, WC)

Группа Роза: Арина Соболенко (Беларусь, 4), Элизе Мертенс (Бельгия, 6), Мария Саккари (Греция, 9)

19-летняя Ястремская стала самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории. Ранее на турнире в 20-летнем возрасте выступали американка Мэдисон Киз (2015) и представительница Беларуси Арина Соболенко (2018).

Турнир в Чжухае начнется завтра, 22 октября. Призовой фонд соревнований 2,4 миллиона евро.