Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Ястремская узнала имена соперниц по группе на малом Итоговом турнире

Ястремская узнала имена соперниц по группе на малом Итоговом турнире
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка стала самой молодой участницей данного турнира.

Состоялась жеребьевка группового этапа малого Итогового турнира, который пройдет в китайском Чжухае, сообщает официальный сайт WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в группу Азалия и сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов и хорватки Донны Векич. В полуфинал выйдет только победительница группы.

Результаты жеребьевки WTA Elite Trophy:

Группа Азалия: Кики Бертенс (Нидерланды, 1), Донна Векич (Хорватия, 8), Даяна Ястремская (Украина, 10)

Группа Камелия: София Кенин (США, 2), Элисон Риск (США, 7), Каролина Мухова (Чехия, 11)

Группа Орхидея: Мэдисон Киз (США, 3), Петра Мартич (Хорватия, 5), Чжэн Сайсай (Китай, WC)

Группа Роза: Арина Соболенко (Беларусь, 4), Элизе Мертенс (Бельгия, 6), Мария Саккари (Греция, 9)

Итоговый турнир WTA: определились все участницы

19-летняя Ястремская стала самой молодой участницей WTA Elite Trophy в истории. Ранее на турнире в 20-летнем возрасте выступали американка Мэдисон Киз (2015) и представительница Беларуси Арина Соболенко (2018).

Турнир в Чжухае начнется завтра, 22 октября. Призовой фонд соревнований 2,4 миллиона евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
03 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
04 Срна: За месяц мы четыре раза сыграем с Динамо
05 Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь