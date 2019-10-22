Обновленный рейтинг WTA: Свитолина потеряла несколько позиций

Новости спорта:Элина Свитолина опустилась в рейтингу WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на четыре позиции и теперь занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Рейтинг был обновлен 21 октября. На прошлой неделе украинка вылетела из Кубка Кремля во втором круге.

В мировой классификации ее опередили победительница турнира в Москве Бенчич (Швейцария), а также Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния) и Петра Квитова (Чехия). Что касается второй ракетки Украины Дайаны Ястремской, то она показала прогресс в четыре позиции, расположившись на 24 строчке.

Как сообщается, украинка примет участие в малом Итоговом турнире WTA Elite Trophy, который стартует уже сегодня, 22 октября, в китайском Чжухае