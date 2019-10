Федерер победил в юбилейном матче

В первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Базеле цвейцарец Роджер Федерер победил немца Петера Гоевчика со счетом 6:2, 6:1.

Для 38-летнего швейцарца этот матч стал 1500-м в карьере на турнирах ATP. Всего Федерер, занимающий сейчас третье место в рейтинге ATP, одержал 1232 победы и потерпел 268 поражений в матчах на турнирах ассоциации.

В нынешнем сезоне Роджер одержал 48 побед при восьми поражениях.

Ранее Федерер заявил, что намерен принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. "Я дважды был знаменосцем сборной Швейцарии - на Играх в Афинах и Пекине, а затем завоевал золото и серебро. Поэтому я хотел бы снова выступить на Олимпиаде", - заявил ветеран мирового тенниса.

