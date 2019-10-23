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Дважды вела в счете: Костюк уступила на старте турнира ITF в Пуатье

Дважды вела в счете: Костюк уступила на старте турнира ITF в Пуатье
10:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Марта Костюк не смогла преодолеть первый раунд турнира ITF в Пуатье.

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте турнира ITF в Пуатье (Франция).

Поединок Марта Костюк (Украина) - Миртий Жорж (Франция) первого круга турнира Internationaux Féminins de la Vienne с призовым фондом 80 тыс. долларов завершился со счетом 5:7, 4:6. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался 73 минуты. 17-летняя украинская теннисистка лидировала 3:1 в первом сете и 3:0 во втором, но оба раза не сумела удержать свое преимущество до конца партии. Костюк 4 раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта, проиграв 6 геймов на своей подаче.

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Турнир Internationaux Féminins de la Vienne (ITF World Tennis Tour) будет проходить в Пуатье до 7 октября.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Марта Костюк, Пуатье.
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