Стаховский в паре с испанцем сыграет в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Новости спорта:Сергей Стаховский вышел в парный четвертьфинал турнира ATP в Германии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в парном четвертьфинале турнира ATP серии Challenger, который проходит в немецком городе Гамбург.

Сергей Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом из Испании одержал победу на старте парных соревнований. Об этом сообщает БТУ.

В первом круге украинско-испанская пара победила немецкий дуэт Тобиас Камке/Юлиан Райстер со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

Теннисисты выполнили по 2 брейка за матч, а на решающем тай-брейке Стаховский и Менендес-Масейрас выполнили 3 мини-брейка против 2-х у соперников.

Сергей Стаховский, занимающий на данный момент 145 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также выступит и в одиночной сетке на турнире Tennis Challenger Hamburg с призовым фондом в 46 тыс. 600 долларов. Как четвертый сеяный, он начнет борьбу со второго круга матчем против 180-й “ракетки” мира Максима Кресси из США.