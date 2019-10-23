Снигур с победы стартовала на юниорском Итоговом турнире

Новости спорта:Дарья Снигур успешно стартовала на турнире в китайском Чэнду.

В стартовом матче на ITF World Tennis Tour Junior Finals Снигур пришлось совершить камбэк – 17-летняя киевлянка в трех сетах за 1 час и 57 минут обыграла француженку Эльзу Жакемо (4:6, 6:3, 6:2).

На пути к победе Снигур сделала 14 брейков и проиграла 9 геймов на своей подаче. Также на счету Дарьи 1 эйс и 2 двойных ошибки.

Второй матч в группе Снигур также завершился в трех сетах. Представительница Латвии Камилла Бартоне в затяжной борьбе справилась с россиянкой Оксаной Селехметьевой (4:6, 7:5, 6:4).

Во взрослом рейтинге WTA Снигур занимает 319 место.