Ястремская прокомментировала победу над Векич

Новости спорта:Даяна Ястремская рассказала о планах на малый итоговый турнир.

"Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире, - сказала Ястремская. - Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц, все случилось довольно внезапно.

У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас (в концовке сезона) чувствую, что немного устала. Но если ты уже попал на такой турнир, то стараешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч.

Я пока не успела погулять по городу. Но это приятное место, когда у меня будет время, то я обязательно познакомлюсь с Чжухаем. Надеюсь, что пробуду здесь до финала. Это моя цель".

В четверг Даяна Ястремская сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов. Бертенс в стартовом матче в группе также была сильнее Донны Векич. Победительница матча Ястремская - Бертенс получит путевку в полуфинал соревнований.