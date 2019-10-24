Ястремская покинула малый Итоговый турнир WTA

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смога пробиться в следующий раунд малого Итогового турнира, который проходит в Чжухае.

Голландская теннисистка Кики Бертенс во втором туре соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

10-я ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету 19-летней украинки, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Бертенс одержала две победы в группе «Азалия» и стала первой полуфиналисткой турнира. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.