Марченко вышел в 1/4 финала турнира в Бресте

Новости спорта:представитель Украины Илья Марченко сумел выйти в четвертьфинал турнира во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 финала челленджера ATP в Бресте (Франция). В третьем круге наш спортсмен обыграл хорвата Нино Сердарушича.

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (4). За это время Илья оформил один брейк-поинт, сделал четыре эйса и допустил четыре двойных ошибки. Его соперник не реализовал ни одного брейка, сделав шесть подач навылет и допустив одну ошибку при вводе мяча.

Следующим соперником украинца станет Норберт Гомбос из Словакии, посеянный под 9 номером. Счет личных встреч 2:1 в пользу словака.

Напомним, что ранее Илья одержал победу в финале челленджера ATP в Нур-Султане.