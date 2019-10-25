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Стаховский продолжает путь к титулу турнира в Гамбурге

Стаховский продолжает путь к титулу турнира в Гамбурге
09:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: БТУ

Новости спорта:Сергей Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом из Испании одержал победу в четвертьфинале парных соревнований в Гамбурге.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом из Испании одержал победу в четвертьфинале парных соревнований в Гамбурге (Германия).

Во втором круге хардового турнира украинско-испанская пара победила дуэт Кароль Држевецки/Шымон Вальков.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (4).

Имена следующих соперников Стаховский и Менендес узнают уже 25 октября - они определятся в противостоянии Рубен Бемельманс/Даниэль Мазур - Джеймс Серретани/Максим Кресси.

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Ранее Стаховский объяснил, почему женский теннис в Украине более развит, чем мужской.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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