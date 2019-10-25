Стаховский продолжает путь к титулу турнира в Гамбурге

Новости спорта:Сергей Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом из Испании одержал победу в четвертьфинале парных соревнований в Гамбурге.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с Адрианом Менендесом-Масейрасом из Испании одержал победу в четвертьфинале парных соревнований в Гамбурге (Германия).

Во втором круге хардового турнира украинско-испанская пара победила дуэт Кароль Држевецки/Шымон Вальков.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (4).

Имена следующих соперников Стаховский и Менендес узнают уже 25 октября - они определятся в противостоянии Рубен Бемельманс/Даниэль Мазур - Джеймс Серретани/Максим Кресси.

Ранее Стаховский объяснил, почему женский теннис в Украине более развит, чем мужской.