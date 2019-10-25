Вавринка снялся с престижного турнира в Базеле

Новости спорта:Станислас Вавринка снялся с турнира ATP в Базеле из-за повреждения спины.

Станислас Вавринка снялся с турнира ATP в Базеле из-за повреждения спины.

34-летний швейцарец вышел в четвертьфинал после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в предыдущем раунде и сегодня должен был сыграть с именитым соотечественником Роджером Федерером.

Таким образом, Федерер получил прямую путевку в полуфинал соревнований, где встретится с победителем пары грека Стефаноса Циципаса и серба Филипа Крайиновича.

На сегодняшний день Вавринка занимает 17-е место в мировом рейтинге ATP. В нынешнем году он сыграл в двух финалах: в феврале проиграл решающий матч турнира в Роттердаме Гаэлю Монфису, а в октябре позволил Энди Маррею выиграть первый титул сезона в Антверпене.