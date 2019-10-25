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Циципас: В последние пару дней я провожу эксперименты

Циципас: В последние пару дней я провожу эксперименты
15:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представитель Греции Стефанос Циципас рассказал, что помогло ему пробиться в 1/4 финала турнира в Базеле.

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). Ранее он со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл литовца Ричардаса Беранкиса.

«В последние пару дней я провожу эксперименты с некоторыми элементами своей игры. Так и думал, что в ходе матча могут быть спады. Однако я сохранял спокойствие. Знал, что играю в свой теннис, но пробовал некоторые вещи, которых раньше не делал. В конце концов это принесло результат.

Я играл активнее, рисковал. Из-за этого делал больше ошибок, чем обычно. Но я пытался показать, что буду атаковать, выходить к сетке и действовать более агрессивно", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

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Соперником Циципаса в 1/4 финала станет серб Филип Краинович.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Стефанос Циципас.
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