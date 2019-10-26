Плишкова: Со Свитолиной будет сложно

Новости спорта:Плишкова уверенна, что со Свитолиной будет не простой поединок.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о предстоящих матчах с Элиной Свитолиной, Бьянкой Андрееску и Симоной Халеп на итоговом турнире.

«Кажется, со Свитолиной у меня положительный баланс личных встреч, но она является действующей чемпионкой, так что в прошлом году она играла очень хорошо.

Это будет сложный матч. Если мы сыграет в воскресенье, это будет хорошо для меня, потому что она будет волноваться. В целом, я считаю, покрытие довольно медленное, и она подходит к ее игре.

Сегодня мы тренировались и мне оно понравилось. На этом турнире шансы есть у всех.