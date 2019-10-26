Федерер вышел в финал турнира в Базеле, обыграв Циципаса

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира категории АТР 500 в Базеле.

В полуфинальной встрече первая ракетка соревнований Федерер нанёс поражение третьему сеяному, представителю Греции Стефаносу Циципасу, со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Циципас подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Циципаса в официальных матчах стал 3-2 в пользу швейцарского теннисиста.

За титул домашнего турнира категории АТР 500 Федерер сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором, получившим «уайлд-кард» от организаторов.